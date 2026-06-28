Pedullà: "Per la Fiorentina nessuno è incedibile. Fagioli seguito in Inghilterra, se parte piace Bernabè"

Alfredo Pedullà, sul proprio canale YouTube, ha dato aggiornamenti sulla situazione di mercato della Fiorentina, in particolare di quello in uscita.

Il commento di Pedullà

“Per la Fiorentina non ci sono incedibili, ma ci sono dei calciatori che non è detto che vadano via, a meno di proposte importanti. Faccio tre nomi: Kean, Ndour - anche perché su di lui devi dare una percentuale al PSG - e Fagioli. Su quest'ultimo c'è interesse dall'Inghilterra, e non a caso la Fiorentina sta seguendo dei prospetti in quel ruolo, parlando con il Parma (per Bernabè, ndr) e non solo: Fagioli, però, verrà ceduto solo per offerte faraoniche”.