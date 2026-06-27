Ceccarini: "Fagioli non è tra gli incedibili della Fiorentina. Gosens vuole restare a Firenze"

Il giornalista ed esperto di calciomercato Niccolò Ceccarini ha commentato a RTV 38 le possibili trattative in entrata e in uscita della Fiorentina.

Possibili partenze e arrivi

Ceccarini ha commentato: "Comuzzo potrebbe partire in prestito. A centrocampo Ndour è incedibile, mentre Fagioli non lo è. Se Tonali va al Tottenham per 100 milioni c'è da vedere se il Newcastle si può muovere per Fagioli. Solomon? Non è ancora finita tra lui e i viola: il diritto di riscatto scade il 30 giugno, la Fiorentina può fare cadere il diritto di riscatto e poi fare un'offerta per 6-7 milioni. Thortsvedt vuole venire alla Fiorentina. Lui non rinnoverà il contratto con il Sassuolo, ma i viola sembrano non voler affondare".

Su Gosens

E su Gosens cercato dal Betis Siviglia ha spiegato: “Gosens ha un forte interesse del Betis ma lui vuole restare alla Fiorentina”.