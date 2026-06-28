La lunga estate caldissima di Kean

Un po’ come cantavano anni fa gli 883, l'estate dell'attaccante della Fiorentina Moise Kean si preannuncia molto calda sul fronte mercato. Il centravanti per il momento resta al centro del progetto viola, ma nessuno sembra incedibile davanti ad un grande offerta. Sul suo contratto inoltre pesa una clausola rescissoria che nelle prossime settimane potrebbe diventare il tema dominante delle strategie viola, con la società chiamata a riflettere davanti a proposte interessanti.

Il periodo della clausola

Lo abbiamo detto più volte, il giocatore è in via di recupero dall’infortunio e sembra voler restare a Firenze per mettersi a disposizione del nuovo allenatore Fabio Grosso. Vuole sicuramente rilanciarsi e tornare il bomber implacabile visto l’anno precedente. La finestra in cui sarà esercitabile la clausola, ovvero dal 1 al 15 luglio, rappresenterà un momento decisivo: qualora arrivasse un'offerta all'altezza delle richieste economiche della Fiorentina, il futuro perno offensivo viola potrebbe improvvisamente cambiare.

E potrebbe non essere come l’anno scorso…

I prossimi confronti tra dirigenza e staff tecnico serviranno a definire ancora meglio i programmi della prossima stagione, e quindi se Kean sarà ancora il leader offensivo della squadra e valutare eventuali sostituti. I primi quindici giorni di luglio, come l’anno scorso, saranno decisivi. Ma se l’altra volta è stato fatto di tutto per blindare l’attaccante che aveva fatto così bene con Raffaele Palladino in panchina, respingendo anche importanti offerte dall’Arabia, stavolta la questione potrebbe essere ben diversa con la Fiorentina più disposta a sedersi intorno ad un tavolo per approfondire.