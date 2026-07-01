Piccinetti: "Mi piacerebbe che Paratici mettesse qualche punto fermo, a partire da Fagioli. Koleosho? Vorrei qualcuno di più pronto"

L'ex calciatore e allenatore delle giovanili della Fiorentina Claudio Piccinetti ha parlato a Lady Radio del nuovo difensore viola Viery: “Bisogna aspettare di vederlo in campo per giudicare, abbiamo già commesso troppe volte l'errore di valutare un calciatore da qualche video su YouTube. Sicuramente sono curioso, visto anche quanto è stato pagato. Una cosa è certa: tra poco la Fiorentina andrà in ritiro e quindi mi aspetto delle operazioni in entrata e in uscita entro il raduno. Soprattutto vorrei avere qualche certezza, per esempio se Fagioli è incedibile oppure no. C'è bisogno di qualche calciatore da cui ripartire, certezze su cui fondare la nuova squadra”.

“Koleosho non è pronto”

Poi ha aggiunto: “Centrocampisti ed esterni l'anno prossimo dovranno avere continuità nel gioco. Koleosho è un ragazzo giovane che al momento segna poco, non so se è pronto per la Fiorentina. Può essere un elemento da far maturare, ma nel frattempo vorrei qualcosa di più concreto e incisivo sul piano dei numeri”.

“Serve un tetto agli stipendi”

Infine sulla questione della multa dell'Uefa: “Probabilmente le spese erano state fatte con l'obiettivo di risanarle attraverso la Conference League, tornando in finale o magari vincendola. Non esserci riusciti ha scombinato i piani, bisogna stare attenti. Detto questo, bisognerebbe mettere qualche paletto non solo alle società ma anche ai calciatori, perché qualcuno ormai ha degli stipendi che non sono più ammortizzabili dai club”.