Bocci: "Il prossimo obiettivo della Fiorentina deve essere rinforzarsi sugli esterni. Fagioli non è incedibile, mentre Kean..."

Questo pomeriggio il giornalista de Il Corriere della Sera Alessandro Bocci, durante un collegamento con Radio Bruno, ha avuto modo di analizzare le ultime di casa Fiorentina.

“Considerato che Grosso è uno di quegli allenatori che ama giocare con gli esterni, credo che uno dei principali obiettivi della Fiorentina sul mercato sia quello di colmare le lacune sulle fasce avanzate. Per il momento siamo abbastanza fermi da questo punto di vista, ma anche sui terzini dove le mancate conferme di Dodo e Gosens cambiano molti scenari: c'è da dire però che in attacco in quel ruolo non abbiamo nessuno per il momento. Anche per gli allenamenti durante il ritiro una delle prime mosse da fare credo sia quella di prendere almeno un paio di esterni, cosi da aver modo di iniziare a studiare gli schemi per la prossima stagione”.

“Ecco cosa sarà fondamentale capire”

Ha anche aggiunto: “Un'altra cosa da capire è quali giocatori, sopratutto tra i prestiti che faranno rientro a Firenze, faranno parte del ritiro e chi no. Credo che la Fiorentina, come in passato, comunicherà chi si allenerà agli ordini di Grosso e quali saranno quelli a cui sarà concesso un preparatore per allenarsi a parte. Sembra una cosa scontata, ma nella pianificazione della stagione non è assolutamente da sottovalutare”.

“Nessuno è incedibile a Firenze, Fagioli a maggior ragione”

Un pensiero anche su Niccolo Fagioli: "Paratici lo ha detto a piu riprese in conferenza stampa: alla Fiorentina quest'anno non c'è nessuno di incedibile. Ed è per questo che occorre fare qualche riflessione, sopratutto oggi dopo l'operazione che ha portato Tonali al Tottenham: Se il Newcastle, per sostituirlo, si dovesse presentare dalla Fiorentina con un'offerta tra i 30 e i 40 milioni, sono convinto che alla fine il giocatore se ne andrà. Non vedo similitudini tra Tonali e l'ex Juventus, hanno caratteristiche totalmente diverse. Credo che anche Ndour potrebbe partire di fronte a offerte 'monstre'. Personalmente, mi priverei di Fagioli in caso di acquisto di un centrocampista con le caratteristiche di Matic; per la prossima stagione vorrei un centrocampo più fisico. Nonostante l'ottima annata di Fagioli, come regista cercherei un profilo diverso".

“Kean non lo lascerei partire facilmente”

Ha poi concluso: "Oltre a quale sarà il futuro di Fagioli, fossi nella dirigenza gigliata farei invece molte più riflessioni su Kean: a 35 milioni non so se la Fiorentina riuscirebbe a trovare un altro attaccante del genere. Gli esterni accostati finora sul mercato sono interessanti, ma segnano troppo poco. Thorstvedt? Ha senso concentrarsi su un giocatore che ha caratteristiche simili a ben tre elementi già in rosa? Ripeto, la mediana ha bisogno di fisicità. Infine, ci sono tanti altri giocatori che potrebbero partire, come Fazzini, Fabbian e Gudmundsson."