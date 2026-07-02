Egharevba, dopo l'ufficialità di ieri arrivano anche i dettagli sulla cifra spesa dalla Fiorentina

Dopo l'ufficialità dei suo approdo alla Fiorentina, arrivata ieri, e le sue prime parole da giocatore viola, arrivate in mattinata, questo pomeriggio emergono ulteriori dettagli sull'operazione che ha portato il classe 2010 dell'Verona Fortune Egharevba a Firenze.

Le cifre dell'operazione ricalcano quelle per Beldenti

Secondo quanto riportato nel pomeriggio da L'Arena l'operazione che ha portato Egharevba a Firenze, è molto simile a quella che ha portato anche Beldenti. Il quotidiano specifica che la Fiorentina ha versato nelle casse gialloblu una cifra attorno al milione di euro.

Il Verona mantiene una percentuale sulla rivendita

Come già accaduto per operazioni precedenti tra Fiorentina ed Hellas Verona, anche questa volta il club inizialmente proprietario del cartellino del giocatore si riserverà una percentuale sulla futura rivendita: quota, però. che per il momento non è ancora stata svelata.