La Nazione: Il dilemma del big in cornice, il dipinto diventa un rebus

La Nazione in edicola oggi, oltre a riportare le novità più importanti di mercato, si sofferma sul rebus della campagna pubblicitaria per le nuove maglie.

Prima pagina

“Una squadra a soqquadro” intitola il QS de La Nazione giocando sulla trasformazione della rosa viola e sulla campagna marketing delle nuova maglie, che ritrae alcuni giocatori viola all'interno di un quadro. Il quotidiano continua nel sottotitolo: “I big per promuovere l'evento, ma il dipinto diventa un rebus”.

Pagine 2-3

A pagina 2 La Nazione prosegue il tema trattato in copertina: “Cinque volti per la nuova stagione” e ancora “Da Mandragora a De Gea e Ranieri. Lo strano dilemma del big in cornice”. Nella pagina seguente spazio al mercato, con particolare attenzione alla batteria di ali: “Il lavoro sugli esterni d'attacco. Lang piace, Koleosho non decide. Zhegrova e Bakayoko obiettivi veri”.