Si intensificano i sondaggi viola per Pellegrino. L'attaccante argentino è nel mirino anche di una big di Serie A
Mateo Pellegrino. Foto: Fiorentinanews.com
La Fiorentina continua a seguire con attenzione l'attaccante argentino del Parma Mateo Pellegrino. Il bomber della squadra emiliana è però sul taccuino anche di una big del campionato italiano.
Cessione Piccoli
La squadra viola è intenzionata a vendere (in prestito) l'attaccante ex Cagliari Roberto Piccoli. La trattativa con i biancocelesti è entrata nel vivo; non a caso sembra essersi riaccesa anche quella per portare a Firenze Mateo Pellegrino, anche lui prima punta.
Sondaggi viola
Secondo Tuttosport nelle ultime ore i sondaggi viola si sono intensificati. Sull'argentino c'è però anche la Juventus, che lo considera una delle seconde scelte se non dovesse arrivare Kolo Mouani.
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