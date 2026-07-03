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Si intensificano i sondaggi viola per Pellegrino. L'attaccante argentino è nel mirino anche di una big di Serie A

Redazione /
Mateo Pellegrino
Mateo Pellegrino. Foto: Fiorentinanews.com
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La Fiorentina continua a seguire con attenzione l'attaccante argentino del Parma Mateo Pellegrino. Il bomber della squadra emiliana è però sul taccuino anche di una big del campionato italiano. 

Cessione Piccoli

La squadra viola è intenzionata a vendere (in prestito) l'attaccante ex Cagliari Roberto Piccoli. La trattativa con i biancocelesti è entrata nel vivo; non a caso sembra essersi riaccesa anche quella per portare a Firenze Mateo Pellegrino, anche lui prima punta. 

Sondaggi viola

Secondo Tuttosport nelle ultime ore i sondaggi viola si sono intensificati. Sull'argentino c'è però anche la Juventus, che lo considera una delle seconde scelte se non dovesse arrivare Kolo Mouani. 

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