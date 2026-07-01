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Piccoli sì, ma solo in prestito: la strategia della Lazio per l'attaccante della Fiorentina

Redazione /
Roberto Piccoli
Roberto Piccoli. Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
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La Lazio è alla ricerca di un attaccante e tra i nomi emersi negli ultimi giorni c'è anche quello di Roberto Piccoli. Il calciatore della Fiorentina è al centro delle valutazioni di Paratici  e Grosso, considerato il rendimento tutt'altro che soddisfacente della scorsa stagione in rapporto anche al costo del cartellino.

Solo in prestito

Per la Fiorentina, ad ogni modo, è pura utopia pensare di venderlo evitano una perdita enorme, e così l'impressione è che eventualmente si andrebbe verso un prestito. Della stessa idea la Lazio che, secondo Sky Sport, sarebbe disposta a ingaggiare Piccoli soltanto a titolo temporaneo. 

 

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