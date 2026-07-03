Si sta prolungando molto più del previsto la trattativa della Fiorentina per l'esterno del Burnley Luca Koleosho. I viola hanno da tempo trovato l'accordo con il club, ma l'indecisione del ragazzo ha rallentato l'affare.

Accordo fra i club

La cifra di 10 milioni chiesta dal club inglese era stata ritenuta congrue dai viola, che infatti avevano rapidamente chiuso con il Burnley. La trattativa si è arenata sul più bello, a causa dell'indecisione del ragazzo.

Indecisione del ragazzo

Secondo quanto rivela La Nazione, Koleosho ha sul tavolo un'altra proposta, quella del club francese Paris FC, che lo ha valorizzato negli ultimi sei mesi. L'offerta al ragazzo dei parigini è probabilmente più ricca e questo ha causato il tergiversare dell'italo-americano. L'attesa dei viola non potrà però andare avanti all'infinito, in qualunque momento i dirigenti viola possono tagliare i ponti, stanchi di aspettare.