Koleosho, ma non all'infinito: il giocatore tentenna e l'affare non decolla

Luca Koleosho piace alla Fiorentina, non è un mistero. Ma la trattativa è nettamente rallentata, quando sembrava tutto apparecchiato per un sì in poco tempo. L'italo-americano era subito in cima alla lista degli esterni offensivi da portare a Firenze, così è arrivata subito l'intesa con il Burnley, propenso a dare il via definitivo.

Koleosho, i tempi si dilatano

Invece è proprio il calciatore a non sbloccare l'affare. Manca il sì di Koleosho e ormai l'attesa sembra eccessivamente prolungata. Come riporta il Corriere dello Sport-Stadio, la Fiorentina non aspetterà ancora a lungo e Paratici ha inevitabilmente preparato altri piani. Di mezzo c'è il Paris FC, club dove il classe 2004 ha trascorso gli ultimi sei mesi in prestito e che è tornato a fargli la corte.

Cosa fa la Fiorentina?

L'attenzione del club viola è pronta a spostarsi su altri obiettivi. L'interesse per lo stesso Koleosho non svanisce e un'eventuale chiusura positiva è ancora possibile. Ma il gradimento può avere un termine e la Fiorentina vuole salvaguardare i propri interessi.