Ripa: "Il ritardo per Grosso? Questione di staff. Paratici ha gestito bene la vicenda a livello mediatico, vi spiego"

A Lady Radio ha parlato l'ex Fiorentina Roberto Ripa, commentando quelle che sono le mosse della società viola per il futuro e la scelta del prossimo allenatore.

Le parole di Ripa

“Paratici sa fare molto bene il suo lavoro. E' stato bravo a gestire il rapporto con i media sulla scelta dell'allenatore. Lui fa uscire quello che è meglio per la Fiorentina. Il ritardo su Grosso? Io credo sia tutto legato allo staff. La Fiorentina ha già diversi soggetti all'interno della Prima Squadra e c'è da capire come li vogliono gestire con lo staff che vuole portare Grosso”.

E sui procuratori

“La puntata di Report e il rapporto tra i procuratori e le società? C'è sempre stato. Magari qualche neofita rimane stupito, ma si è sempre saputo che qualche agente è un vero e proprio consulente per le società”.