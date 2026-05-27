Antognoni: "Alla Nazionale serve uno slancio, ripartiamo da capo. I giovani vengono usati poco, eppure vincono e..."

La leggenda della Fiorentina Giancarlo Antognoni, capo delegazione della Nazionale, è passato dall'Under 21 alla maggiore al fianco del ct Silvio Baldini. Nelle parole riportate da ANSA ha parlato dello stato degli Azzurri.

“Ripartiamo da capo”

“Tutti pensano alla nazionale A, che non ha ottenuto un risultato positivo. Ma adesso abbiamo bisogno di uno slancio, sappiamo tutti come è andata a finire questa vicenda… ora ripartiamo da capo”.

“Tanti giovani bravi e interessanti, eppure…”

“Le Under 17 e Under 19 hanno vinto l'Europeo, sono tutti giocatori bravi e ragazzi interessanti. Sono giocatori poco utilizzati, ma devo dire che il calcio italiano e le nazionali giovanili hanno ottenuto ottimi risultati”.