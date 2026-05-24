Baldini ribalta la Nazionale, parola d'ordine gioventù. Due viola (più due ex) nella "nuova" Italia

La Gazzetta dello Sport rivela quali potrebbero essere le scelte del Cittì della Nazionale Italiana Silvio Baldini. Secondo la Rosea il selezionatore, in vista delle amichevoli con Grecia e Lussemburgo, vorrebbe rivoluzionare la lista dei convocati, dando molto spazio a giovani emergenti.

I probabili viola convocati

Fra questi ci sarebbero anche due giocatori viola che, proprio con Baldini in panchina, hanno brillato nelle ultime partite della Nazionale Under 21. Si tratta di Cher Ndour, capitano degli azzurrini, e del difensore centrale Pietro Comuzzo.

Gli ex viola

Secondo La Gazzetta fra i 24 (o 26) convocati, che saranno ufficializzati domani verso l'ora di pranzo, potrebbero trovare spazio due giovani ex viola: Micheal Kayode, che ha vissuto una stagione magica in Inghilterra, e Tommaso Berti, passato dalla Primavera viola e grande protagonista col suo Cesena in Serie B.