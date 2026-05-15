Ritorni: "Kayode è migliorato su tutti gli aspetti. Fiorentina? Rimane molto legato, deve tanto a Italiano e ad Aquilani"

L'ex Fiorentina Michael Kayode ha messo le ali con il Brentford, tanto da essere tra i candidati per il Premier League Best Young Player Of The Year. A Radio Sportiva ha parlato, a tal proposito, lo chief scout di VigoGlobalService Andrea Ritorni: “Michael è diventato uomo squadra qui, è uno legatissimo ai compagni. Ormai è integrato perfettamente nel gruppo. Sta migliorando su tanti aspetti, a cominciare dal cross e dal controllo del pallone”.

“Miglioramento principale? La personalità. Non sono sorpreso”

E aggiunge: “Il miglioramento principale riguarda la personalità. Ha retto l'urto nel campionato inglese, il più complicato di tutto il mondo. Ma non mi ha sorpreso, sono perfettamente consapevole del potenziale che ha. Eppure è comunque migliorato partita dopo partita, tecnicamente e tatticamente. Non è da tutti, a quell'età”.

“Michael è molto legato alla Fiorentina”

Sulla Fiorentina: “Michael è ancora molto legato, lì è cresciuto. Deve moltissimo sicuramente ad Aquilani, ha avuto il coraggio di puntarci tanto in Primavera. Italiano, poi, lo ha fatto debuttare in prima squadra… neanche noi sapevamo nulla di quella scelta. Ha umiltà e ha tanta memoria”.