L'ex viola Berti sogna: "Sono stato un anno fuori da Cesena e ora vorrei diventarne una bandiera, magari in A"

Era uno degli elementi più qualitativi della Primavera di Aquilani ma a Firenze Tommaso Berti c'è rimasto solo una stagione, la 22/23. Poi la scelta della Fiorentina di non riscattarlo e il centrocampista è ripartito dal suo Cesena, portandolo prima in B e poi ai play-off (la scorsa stagione). A Il Resto del Carlino, Berti ha raccontato così i suoi obiettivi:

"Sono stato un anno fuori di casa, sarei pronto. Poi nel calcio non si sa mai, qui sono a casa mia e sto meglio di chiunque altro. Il sogno è la A, con il Cesena magari. Mi piacerebbe diventare una bandiera del Cesena, ma in una carriera calcistica ci sono tante dinamiche, per ora non ci penso".