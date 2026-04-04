L'ennesima staffetta ma ora Piccoli si presenta con più carte in mano: c'è il precedente Cremona a suo favore

L'alternanza efficace tra Kean e Piccoli era nei piani iniziali della stagione viola, prima che esplodesse il caos a tutti i livelli, e per avere una dinamica del genere si è dovuto attendere la primavera inoltrata: ad oggi Roberto Piccoli è un candidato credibile per giocare da riferimento offensivo.

Lo testimoniano le ultime reti trovate prima della sosta, tra Rakow e Cremonese e in particolare la prestazione di Cremona, dove Kean fu lasciato ulteriormente a riposo. Per il match di oggi al ‘Bentegodi’ in programma c'è l'ennesima staffetta, con l'ex Cagliari favoritissimo per partire titolare, stavolta con molte più carte nel mazzo rispetto a inizio stagione.