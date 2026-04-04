Kean al Viola Park con il morale a terra e la solita tibia fasciata. Vanoli non vuole azzardi: oggi il confronto decisivo

La pausa Nazionali sembrava aver rigenerato fisicamente Moise Kean e invece, riallacciato il filo con la Serie A ed eccoci nuovamente a fare i conti con la tibia dell'attaccante, che La Gazzetta dello Sport ha descritto di ritorno col morale a terra per l'eliminazione azzurra dai Mondiali. Non solo, Kean si è ripresentato anche con la solita fasciatura alla tibia.

Vanoli e la Fiorentina tutta non vogliono correre rischi: con l'attaccante l'approccio è sempre stato quello più conservativo possibile, come a preferire sempre l'impegno a seguire rispetto all'attuale. Peccato che a Verona la squadra viola si giochi un pezzo enorme di salvezza… in ogni caso, Kean e Vanoli si parleranno oggi per stabilire se e come rischiare, evitando magari alterchi e reazioni scomposte.