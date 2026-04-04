La delusione azzurra? Fagioli l'ha smaltita già da un pezzo ed è pronto per il nuovo ciclo. La sua testa è solo viola

A Zenica non c'era Nicolò Fagioli e questo può fare una discreta differenza, almeno nell'immediato, tra lui e Moise Kean, un altro che invece si è diviso eccome tra viola e azzurro, con tanto di illusione e delusione Mondiale. Il regista della Fiorentina la sua parte di delusione l'aveva avuta semmai al momento delle convocazioni ma, scrive La Nazione, l'ha già smaltita da un pezzo.

La sua testa è orientata solo al Viola anche perché di Nazionale se ne riparlerà semmai a giugno, con calma, con la ripartenza dell'ennesimo ciclo. E in quello Fagioli punta ad esserci eccome, rinvigorito proprio grazie alla Fiorentina e alla crescita messa in mostra in questa stagione.