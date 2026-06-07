Sohm e Fazzini: il modulo di Grosso vi può dare una mano. Ma a pronunciarsi sarà il tecnico

Un po' di chiarezza tattica e di organizzazione in più non guasterebbe nel provare a dare giudizi, su alcuni quasi impossibili rimanendo fermi alla scorsa stagione: due casi su tutti sono quelli di Simon Sohm e Jacopo Fazzini, arrivati per interpretare non si sa bene quale ruolo. Entrambi spazzati via dalle oscenità messe in pratica dall'ex Ds e dall'ex allenatore.

Nel 4-3-3 che si profila all'orizzonte con Fabio Grosso, entrambi potrebbero trovare uno spazio da mezzali: l'ex empolese in particolare, a detta stessa di Vanoli, è stato uno dei più sacrificati e mai impiegati nel suo ruolo. Saranno però solo due dei calciatori su cui conterà il parere del prossimo allenatore, con la differenza di essere costati ben più di altri.