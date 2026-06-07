L'esercito di invendibili del Viola Park: la pesantissima eredità lasciata da Pradè. Settanta milioni che stritolano la Fiorentina

L'ultima, infausta, stagione è destinata a lasciare il segno purtroppo ancora a lungo, non solo a livello di memoria ma anche di traduzione pratica in vincoli economici: tra la voglia di rivoluzione e quanto è fattibile davvero, ce ne corre purtroppo. Lo sottolinea il Corriere Fiorentino, che ricorda la pesantissima eredità lasciata dall'ultimo mercato di Pradè: tra Piccoli, Fazzini e Sohm (a cui si è aggiunto a gennaio Fabbian) sono quasi 70 milioni di calciatori, di fatto invendibili.

Un vero e proprio esercito, se allarghiamo il discorso anche ai rientranti dai prestiti: un po' come in borsa, alla Fiorentina non conviene neanche provare a cederli, certa di collezionare solo minusvalenze. Qualcuno sarà dato in prestito, nella speranza che si rivaluti, ma di fatto il club si ritrova stritolato e nella necessità di rivalutare più possibile quanto ha già in casa.