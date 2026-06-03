"Difficile attrarre i calciatori senza l'Europa. Piccoli deve essere l'attaccante titolare della Fiorentina"

L'ex calciatore della Fiorentina Ciccio Baiano ha parlato così a Radio Bruno Toscana: “Firenze non può più essere una tappa di passaggio, un trampolino di lancio per allenatori e giocatori. Chi viene qui deve pensare di lottare per obiettivi importanti, la gente merita di più. Senza palcoscenici europei come l'Europa League o la Champions si fa fatica ad attrarre i calciatori”.

“Piccoli titolare”

Poi ha aggiunto: “Paratici ha un curriculum importante, da lui la gente si aspetta tanto ma bisogna capire quanto budget ha a disposizione. Piccoli? La cifra spesa dalla Fiorentina per acquistarlo non è una sua colpa, l'unico modo per provare a risanare quella spesa è puntare su di lui e farlo giocare titolare tutto l'anno”.