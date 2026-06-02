La cessione di Piccoli alla Fiorentina e una salvezza tranquilla non bastano: il Cagliari si separa dal suo direttore sportivo

Dopo la separazione tra Pantaleo Corvino ed i Lecce c'è un altro club di Serie A pronto a stravolgere la sua componente sportiva. Stiamo parando del Cagliari di Giulini che, nonostante la salvezza raggiunta con molta tranquillità, è molto vicino a divorziare con il proprio direttore sportivo.

Nonostante gli ottimi risultati il Cagliari scegli di cambiare

Secondo quanto riportato da Gianlucadimarzio.com Guido Angelozzi è pronto a lasciare il Cagliari. A distanza di poco meno di un anno dal suo arrivo in Sardegna, il direttore sportivo che ha costruito la squadra dell'ultima stagione in Serie A e la società rossoblù hanno deciso di separarsi. Poco meno di dieci mesi fa aveva venduto Roberto Piccoli alla Fiorentina per 25 milioni piu bonus.

I rossoblu cambiano nonostante i due anni di contratto

Angelozzi era arrivato al Cagliari lo scorso 25 giugno, firmando un contratto con scadenza giugno 2027. Ora, ad un anno dal suo ingresso, ecco l'addio. Da capire ancora le modalità esatte con cui il dirigente e la società del presidente Giulini si accorderanno per interrompere il contratto in essere, ma la decisione è oramai presa e definitiva. -