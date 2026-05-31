Lo stakanovista Pongracic e i Mondiali nel mezzo: pochissimo riposo tra le due stagioni per il centrale croato

Marin Pongracic è l'unico giocatore della Fiorentina convocato per i prossimi Mondiali, in partenza l'11 giugno. Questo ulteriore impegno vedrà lo ‘stakanovista’ viola concludere un'annata che lo ha visto in campo veramente a lungo e che, in vista della prossima stagione, concederà al croato pochissimo riposo.

L'impegno mondiale

Sì, perché la stagione ‘ufficiale’ di Pongracic è iniziata lo scorso 21 agosto, ma ancora non si sa quando finirà: la sua Croazia è inserita nel girone L, l'ultimo per ordine cronologico, ed esordirà al Mondiale il 17 giugno contro l'Inghilterra. Qualora andasse male, e i suoi uscissero ai gironi, allora l'impegno terminerebbe il 27 giugno: se invece si piazzassero per proseguire nel torneo, i tempi si allungherebbero eccome. Difficile possa raggiungere la finale, ma anche qualora raggiungesse i quarti, obiettivo ben più realistico, allora sarebbe impegnato fino al 9-12 luglio. La fase precedente invece si svolgerà tra il 4 e il 7 luglio. Realisticamente, quindi, si parla di almeno un mese pieno di riposo in meno dei propri compagni.

Si rinizia prima

Ma non solo: l'annata disastrosa di quest'anno ha garantito alla Fiorentina l'accesso alla Coppa Italia sin dal primo turno, il che significa che i viola apriranno la propria stagione il 16 agosto, nel fine settimana designato per la sfida valevole per i trentaduesimi di Coppa. Ciò significa che, qualora Pongracic uscisse agli ottavi di finale, avrebbe poco più di un mese di tempo per preparare la prima gara ufficiale dell'anno, decisamente meno rispetto ai propri compagni. Dopo una stagione da 46 presenze col club più 5 con la Nazionale, dunque, non c'è riposo per il centrale croato.