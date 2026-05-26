L’intermediario di mercato e tifoso viola Bernardo Brovarone ha analizzato a Toscana TV le situazioni di vari singoli della rosa della Fiorentina, tra bilanci sulle annate di alcuni elementi e molto altro.

‘De Gea guadagna tantissimo, Dodô giocatore vero ma…’

“Conferma di De Gea? Dipende. Guadagna tantissimo ed ha un’età avanzata, ha ancora due anni di contratto a 3 milioni netti. Va capito che strategia ha la società, se ci sono da recuperare dei soldi, togliersi 6 milioni lordi e prendere un Falcone di turno, anticipando la ruggine che De Gea potrebbe avere… altrimenti, per quale motivo dovremmo liberarcene, almeno per un altro anno potrebbe rimanere. Dodô è un calciatore che potrebbe giocare in squadre di livello molto alto, adatto a certi allenatori, sono sicuro che sia un giocatore vero. Il suo atteggiamento però l’ho sempre discusso”.

‘Ranieri? Non lo confermerei. Fortini può lasciare a…’

“La fascia di capitano a Ranieri è stato il primo grandissimo errore di Pioli, che avrebbe dovuto subito darla a De Gea o Mandragora. Non confermerei il difensore viola per la prossima stagione, non lo vedo titolare e non credo proprio resterebbe a fare panchina. Fortini? È stato sul mercato tutta la scorsa estate, poi Pioli lo ha voluto trattenere all’ultimo. C’erano già squadre che volevano prenderlo, la società che lo gestisce è di affaristi e basta. Dopo un’annata opaca, se andasse in Premier League e si valorizzasse, come accaduto ad esempio a Kayode, i suoi agenti avrebbero vinto. Oggi può lasciare la Fiorentina ad una cifra abbordabile”.

“Fazzini ad oggi è un incompiuto ma lo volevano Lazio e Napoli, io lo terrei in rosa sicuramente. Nel piattume assoluto del centrocampo della Fiorentina è un calciatore che può emergere. Quando uno dei calciatori della Fiorentina arriva ad avere un valore importante sul mercato, si mette già nella condizione di uscire a fine stagione e questa cosa dovrebbe cambiare. Penso a Fagioli: sa che ha richieste, anche dall’estero, e pensa al proprio futuro la Fiorentina oggi non offre un certo tipo di prospettiva”.