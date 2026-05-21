Brovarone: "Paratici e Ferrari miscela giusta, ma serve chiarezza. Palladino? Ha destabilizzato ambiente viola con le sue parole e..."

L’intermediario di mercato e tifoso viola Bernardo Brovarone ha parlato a Radio Bruno, analizzando la situazione di casa Fiorentina sotto vari punti luce.

“Mi aspetto una constatazione del tifo organizzato, perché alla base dell’essere ultras esiste una coerenza. L’incitamento per la squadra è sempre stato tenuto alto fino al 90’ della partita col Genoa, poi i tifosi è giusto che sfoghino la loro rabbia. E non sarà la vittoria con la Juventus a far tornare indietro, giustamente”.

‘Palladino? Se dici certe cose ne accetti le conseguenze’

“L'accoglienza per il ritorno di Palladino a Firenze? Non è stato elegante, né giusto, anche esagerato e supponente, sono personaggi che a Firenze vanno un po’ di traverso. Non mi aspetto un’accoglienza alla Gasperini, però non è stato piacevole leggere ciò che ha detto, sono cose che si tengono per sé e si dicono agli amici. Capisco che possa aver sofferto certe situazioni, alla Fiorentina tante cose non sono andate a genio e lo abbiamo visto a distanza. Il professionista però non deve lasciarsi andare a situazioni di questo tipo… se lo fa, deve accettarne le conseguenze. Non mi aspetto applausi, che invece avrebbe ricevuto se non avesse parlato in certi termini. Ha destabilizzato l’ambiente dicendo che parlava ancora con certi calciatori della Fiorentina”.

‘Serve chiarezza assoluta coi tifosi’

“Mi fido molto di Paratici e Ferrari, possono essere una miscela giusta. Paratici può togliere tanti problemi a Ferrari, che comunque merita rispetto perché è il prediletto della famiglia ed ha la loro totale fiducia. È il momento perfetto per rifondare, ma la chiarezza dei manager nei confronti dei tifosi deve essere la priorità assoluta. Paratici deve avere tempo a disposizione ma merita fiducia assoluta".