Paratici: "Grosso per la Fiorentina? Non escludiamo nulla, anche la conferma di Vanoli"
Il diesse: "Prepariamo un percorso con basi solide"
Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
Il direttore sportivo della Fiorentina, Fabio Paratici, è chiamato a scegliere l'allenatore della squadra per la prossima stagione. E' un momento molto delicato del suo lavoro questo.
“Gettiamo buone basi”
“Abbiamo fatto un percorso e adesso ne prepareremo un altro per migliorarci e per gettare delle buone basi", dice il diesse viola (le parole sono riportate stamani dal Corriere dello Sport-Stadio).
Vanoli e Grosso
“Conferma di Vanoli? Certamente riflettiamo e pianifichiamo, tutto a tempo debito. Faremo le analisi e le scelte. Grosso in corsa? Non escludiamo nulla, ragioniamo e valutiamo tutto”.
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