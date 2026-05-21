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Paratici: "Grosso per la Fiorentina? Non escludiamo nulla, anche la conferma di Vanoli"

Il diesse: "Prepariamo un percorso con basi solide"

Redazione /
Fabio Paratici
Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
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Il direttore sportivo della Fiorentina, Fabio Paratici, è chiamato a scegliere l'allenatore della squadra per la prossima stagione. E' un momento molto delicato del suo lavoro questo. 

“Gettiamo buone basi”

“Abbiamo fatto un percorso e adesso ne prepareremo un altro per migliorarci e per gettare delle buone basi", dice il diesse viola (le parole sono riportate stamani dal Corriere dello Sport-Stadio). 

Vanoli e Grosso

“Conferma di Vanoli? Certamente riflettiamo e pianifichiamo, tutto a tempo debito. Faremo le analisi e le scelte. Grosso in corsa? Non escludiamo nulla, ragioniamo e valutiamo tutto”. 

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