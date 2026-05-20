Il tecnico della Fiorentina Paolo Vanoli, premiato dal Festival Il Magnifico per la rete dell'ultima Coppa Italia, ha parlato ai canali ufficiali del club ricordando quei momenti di 25 anni fa: “Mi viene la pelle d'oca. Intanto è un onore e ringrazio, fu una stagione difficile ma quello è stato il momento più bello ed emozionante. La mia storia col calcio è anche una questione di destini… L'anno prima avevo vinto la Coppa Italia nella stessa finale, contro la Fiorentina, facendo gol a Toldo a Firenze. L'anno dopo mi capita la stessa cosa a maglie invertite”.

“Quella fu la vittoria di un gruppo di uomini. Festeggiamenti unici”

“Come dico sempre, è stata la vittoria di un gruppo di ragazzi e di uomini che hanno voluto fare qualcosa di importante per una città e per dei tifosi che sono incredibili. I festeggiamenti al ritorno sono stati unici. Tornare a vedere quel gol, ogni tanto, mi tocca… lo faccio rivedere ai miei figli ogni tanto. Qualcosa di buono ho fatto”.

“Rappresentare la Fiorentina da allenatore è importante. La stagione…”

“Questo è un bellissimo premio che mi terrò nel cuore. Come nel cuore ho questa maglia, per me il viola è qualcosa di unico e particolare. Rappresentarla come allenatore è qualcosa di ancora più importante. La stagione è andata male, ma abbiamo raggiunto quello che serviva per ricominciare e per riportare la Fiorentina ad alti livelli”.