Benedetto Ferrara: "Immensa gratitudine per Vanoli, ma non ha convinto per il futuro per più motivi. Non so se..."

Sul futuro della Fiorentina, il giornalista Benedetto Ferrara ha parlato a Radio Bruno Toscana: “Credo in una cosa: è inutile ripetere le solite cose, però bisogna ridire che Vanoli merita tantissima gratitudine. Venerdì gli sarà tributato un grande applauso perché ha fatto un ottimo lavoro. Però… non ha convinto la maggior parte”.

“Ci sono perplessità su Vanoli: ecco i motivi”

Perché? “Innanzitutto c'è l'aspetto psicologico. Molti tifosi hanno il desiderio di cancellare questa stagione. Anche se Vanoli è il protagonista della risalita e della salvezza, fa comunque parte di questa annata che non vogliamo ricordare. Poi c'è un aspetto da ricostruzione: a sua discolpa abbiamo visto un Vanoli che giocava per salvarsi, non voleva esprimere bel gioco. Bisognava fare punti e salvare la pelle. Ma dare una visione nell'anno del centenario è possibile? Vogliamo festeggiare anche un ‘da ora in poi’, oltre al passato”.

“Non so se possa portare divertimento e spirito”

“Non è più un ragazzo, ha già fatto tante cose, più o meno buono… Fino a questo momento è di medio livello; poi, io gli auguro di diventare ct e di vincere i Mondiali, ma il gioco e l'idea tattica sono ancora di quel livello. Paratici non potrà fare subito una squadra da Champions, dovrà cercare di tornare vicino all'Europa e senza tanti proclami. Ma per fare tutto questo bisogna costruire qualcosa con spirito, identità e con una squadra divertente. Non so se Vanoli sia capace di farlo”.