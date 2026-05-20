Amoruso: "La dirigenza di cosa può parlare? Ora la Fiorentina deve puntare tutto solo su Paratici. Vanoli..."

L'ex calciatore, tra le altre, della Fiorentina Lorenzo Amoruso ha parlato a Radio Bruno Toscana: “Questa vittoria a Torino non sposta nulla. Un'annata quasi fallimentare non può cambiare solo per un buon risultato. Rimane il fatto che la società deve capire cosa vuole fare da grande, non mi aspetto che la Fiorentina farà una stagione ai vertici… Mi aspetto concretezza, costruendo un'intelaiatura. Mi aspetto un campionato non dico nel nulla, ma sicuramente di consolidamento di ciò che rimarrà da quest'anno”.

“Non sarà facile convincere. La Fiorentina è poco attraente e Paratici…”

“La società dovrà essere brava nel mettere a disposizione di Paratici qualcosa per poter essere decisivo. Voglio vedere quei giocatori che lui vorrebbe e l'allenatore che vorrebbe. Per convincere non sarà facile, la Fiorentina è al momento poco attraente ed è fuori dall'Europa. Serve un'idea vera, seria e l'unico che può garantire è Paratici. La dirigenza di cosa può parlare? Deve far leva solo sul direttore sportivo e sulla sua storia calcistica”.

Su Vanoli: “Qui nessuno nega i suoi meriti, nessuno li mette in dubbio. Ha salvato la squadra, però un altro allenatore preparato avrebbe fatto lo stesso. Tanti erano molto preoccupati, io invece ero tranquillo. Non era realisticamente possibile che una squadra giocasse così male. Ha fatto un ottimo lavoro, non un capolavoro. I miracoli sono altri”.