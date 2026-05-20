Giaccherini: "La Fiorentina riparta da Vanoli e da Kean: difficile trovare un attaccante come lui. Piccoli? Un grande punto interrogativo"

L'ex calciatore Emanuele Giaccherini, oggi commentatore per Dazn, ha parlato a Radio Bruno Toscana delle ultime vicende di casa Fiorentina: “Io confermerei Vanoli, perché è stato bravissimo a entrare in corsa e capire la situazione sotto tutti i punti di vista. E' stato empatico con la squadra e ha capito che bisognava cambiare modulo, inoltre è stato bravo a non mollare quando all'inizio i risultati continuavano a non arrivare”.

“Fossi la Fiorentina terrei Kean”

Poi su Kean: “Quest'anno è stato difficile per lui tra infortuni e vicende extra-campo, ma è un attaccante di grande valore e non sarebbe facile trovare un altro come lui. Fossi la Fiorentina farei di tutto per tenerlo, al netto delle idee e delle ambizioni del calciatore ovviamente”.

“L'attacco da rifondare”

Infine: “La Fiorentina penso voglia costruire una squadra che punti all'Europa e indubbiamente in attacco ci sarà da intervenire. Piccoli è un giocatore con potenziale, ma resta un punto interrogativo così come Gudmundsson. Ma per ottenere risultati importanti serve prima di tutto una struttura societaria forte e con le idee chiare”.