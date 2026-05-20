"Non ho mai creduto che la Fiorentina potesse retrocedere. A Firenze sono cresciuto, per me resta un pezzo di cuore"

Il doppio ex di Fiorentina-Atalanta Leonardo Pettinari, passato dal settore giovanile viola e arrivato a un passo dalla Serie A salvo poi doversi ritirare giovanissimo a causa di un problema cardiaco, ha parlato a tuttoatalanta.com: “La Fiorentina rappresenta diciassette anni della mia vita. Sono arrivato a Firenze a dieci anni, lì sono cresciuto e poi ci sono tornato quando ho smesso, da allenatore. Per me resta un pezzo di cuore”.

“Domenica tiferò Atalanta”

Poi ha aggiunto: “Sono sincero, domenica tiferò per l'Atalanta. Ho grande gratitudine per la Fiorentina, ma non ne sono mai stato un tifoso e anzi ad essere onesto la mia squadra del cuore fin da piccolo è la Juventus. Non mi sarei mai aspettato di vedere la Fiorentina lottare per la salvezza, anche se non ho mai creduto che sarebbe potuta retrocedere perché il potenziale della rosa era troppo alto. L'Atalanta ha abbassato un po' il livello quest'anno, ma era normale dopo la fine di un'era così lunga e vincente come quella di Gasperini”.