Moretto: "C'è un club che spinge fortissimo per Sarri. E il Napoli potrebbe ripiegare su... Grosso"

La panchina della Fiorentina non ha ancora eletto un candidato. Potrebbe essere Paolo Vanoli, sul quale si vocifera l'aumento delle possibilità di conferma in viola, ma ci sono anche altri profili che interessano, come Sarri e Grosso. Entrambi sono protagonisti di alcuni intrecci, come spiega il giornalista Matteo Moretto su YouTube.

“Occhio su Sarri: l'Atalanta è molto convinta”

“Sì, su Sarri c'è l'interesse del Napoli per sostituire Conte, ma il tecnico è in trattativa anche e soprattutto con l'Atalanta. Al momento è una pista calda, un nome forte. Dopo il cambio di direzione sportiva del direttore, si avvia anche un processo di rivoluzione tecnica. Ci sono trattative piuttosto avanzate. Sarri, dunque, è tra il ritorno a Napoli o l'avventura a Bergamo, con l'Atalanta che spinge molto forte e sembra più convinta, anche nella proposta economica”.

“Il Napoli ha altri nomi. Tra questi c'è… Grosso”

“Il Napoli non ha solo Sarri in lista, ci sono altri nomi. Uno potrebbe essere Allegri, anche Fabio Grosso è un profilo molto apprezzato (nonostante l'interesse della Fiorentina). Ci saranno anche degli outsider. Certamente Conte lascerà”.