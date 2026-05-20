Tutti vogliono Sarri, tranne la Fiorentina. Due big italiane si contendono il sogno infranto dei tifosi viola

Maurizio Sarri sulla panchina della Fiorentina è sempre stato un sogno più che un'ipotesi davvero percorribile. Sembra assurdo, eppure non c'è niente da fare: un allenatore che sarebbe venuto di corsa a Firenze, mai arrivato a causa della differenza di vedute e idee con la società. Con l'arrivo di Paratici poteva essere l'anno giusto per alzare il livello, ma ancora una volta non sarà così.

Conteso tra due big

Anche perché Sarri è tutt'altro che privo di opzioni. Dato per certo l'addio alla Lazio, su di lui si è già mosso il Napoli per un ritorno romantico nell'ottica di sostituire Antonio Conte. De Laurentiis però non è l'unico pretendente: forte, fortissima su Sarri - secondo Sportitalia - c'è anche l'Atalanta che, con l'arrivo di Cristiano Giuntoli come ds, sarebbe pronta a presentare un'offerta irrinunciabile per portare Sarri a Bergamo per il dopo Palladino.