Marelli: "Pochi episodi in questa stagione non sono stati decisi correttamente: uno è stato in Pisa-Fiorentina. Quello di Fazzini..."

L'ex arbitro e oggi opinionista su Dazn Luca Marelli ha parlato della stagione arbitrale da poco conclusasi, non senza polemiche, e sul suo impegno per l'emittente sportiva per la quale commenta le decisioni arbitrali in diretta. Uno degli esempi portati riguarda proprio la Fiorentina: ecco le sue parole a Radio CRC.

Sul commento delle decisioni arbitrali

“Chi non ha mai avuto la possibilità di commentare o decidere in tempo reale non sa cosa vuol dire: non ho mai fatto il varista e non lo ho mai avuto durante le partite, ma ho studiato tantissimo e mi sono applicato, poiché io devo parlare prima che decida il Var ed esprimere un'opinione su un episodio. Ci sono casi dove non esprimo neanche opinioni perché sono talmente complicati e al limite che non posso entrare nella testa del varista. Ma il problema grosso non sono tanto gli episodi semplici, che sono facili da decriptare: sono pochi gli episodi per quanto concerne le decisioni finali che non sono stati decisi correttamente nel corso di questa stagione”

L'episodio in Pisa-Fiorentina

"Uno che mi ricordo è quello di Pisa-Fiorentina, in occasione del tocco di mano di Fazzini, dove non sono stato assolutamente d’accordo con Gianluca Rocchi e continuo a pensare che quello sia un calcio di rigore da assegnare al Pisa. Poi ci sono episodi difficili dove la soggettività non si limita solo al campo, ma anche all’immagine".