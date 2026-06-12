Entra nel vivo la trattativa per Joao Mario. Accordo sulla formula, ma la Fiorentina cerca di abbassare il prezzo

Joao Mario è tra i sicuri partenti in casa Juventus. Nei pochi mesi vissuti alla Continassa il terzino brasiliano non ha brillato; nemmeno la seconda parte di stagione positiva al Bologna sembra potergli portare una seconda chance in bianconero.

La formula dell'affare

E così sull'esterno difensivo portoghese si è fiondata la Fiorentina, costretta a ricostruire la fascia destra visto i probabili addii di Dodò e Fortini. I bianconeri hanno subito fatto sapere alla Viola di non essere disposti a cedere nuovamente il giocatore in prestito con diritto. Si aprono dunque due scenari per la Fiorentina: L'acquisto a titolo definitivo o il prestito oneroso con obbligo di riscatto.

Distanza sul prezzo

Proprio su questa formula, accettata da entrambe le squadre, che la Fiorentina sta lavorando come base di partenza per la trattativa. I viola infatti starebbero cercando di limare un po' sul prezzo, arrivando al massimo a 8 milioni. I bianconeri dal canto loro vorrebbero invece una cifra superiore ai 10 milioni. Lo scrive Tuttosport.