A Lady Radio ha parlato il procuratore ed esperto di calcio sudamericano Lorenzo De Santis, che ha spaziato a 360 gradi sul mercato della Fiorentina, parlando anche di profili in ottica viola per la prossima sessione di trattative.

‘Se parte Dodô andrei su Giay’

“La Fiorentina può pescare dal Mondiale? L’auspicio è che la Fiorentina riesca a fare qualcosa prima, poi qualche calciatore si può andare a prendere. Giay, che ha fatto bene al San Lorenzo e poi è andato al Palmeiras, è un 2004 forte, con grande gamba, sulla destra si deve intervenire perché Dodô dovrebbe partire, e questo calciatore mi entusiasma. Non costa però meno di 10-15 milioni”.

“Sugli esterni in attacco c’è da capire se Grosso vorrà qualcuno con cui ha già lavorato. Laurientè mi piace molto, Volpato è diverso ma può costare meno. Cancellieri non mi scalda, da capire se verranno trattenuti Harrison e Gudmundsson, che non è stato neanche lontano parente di quello visto al Genoa da quando arrivato alla Fiorentina. Ha mostrato fragilità in campo ed extracampo”.

‘Per il dopo Kean il nome giusto può essere Echeverri’

"Vendere Kean oggi espone un alto rischio di ricavare una cifra molto inferiore alla scorsa estate. Se non si fa avanti un club inglese, che può far saltare il banco, difficile salire sopra i 30 milioni più bonus. Dipende molto dalla volontà del ragazzo, ma ripartirei da Kean, a patto di risolvere certe frizioni e ritrovarlo con la testa giusta, capendo chi mettergli accanto. Mi piace molto Echeverri, del Manchester City, che può partire anche in prestito. È del 2006 e nell’ultima esperienza al Girona non ha reso, ma se gli si trova la chiave giusta, in un 4-3-3 può essere un profilo da cui la Fiorentina potrebbe ricavare le sue fortune".