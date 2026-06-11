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Dodô? Un esubero per la Fiorentina. E sarebbe bene cederlo entro giugno perché...

Redazione /
Dodô
Dodô. Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
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Dodô? Per la Fiorentina rappresenta un esubero. La notizia viene riportata dal Corriere dello Sport-Stadio

Via entro giugno

Non solo. Sempre sul quotidiano sportivo si legge che sarebbe utile sistemare il brasiliano altrove entro giugno per far rientrare la sua cessione nella chiusura dell’esercizio economico in corso. 

Questione di bilancio

I soldi derivanti da questa operazione andrebbero ad abbattere, anche se non certo in toto, il passivo che troveremo nel prossimo bilancio. 

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