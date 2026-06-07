Si scatena il duello per Dodô al centro-sud ma la Roma ha più fretta di mettere le mani sul brasiliano

Sarà Dodô il sacrificato principale dell'estate viola? Il brasiliano, tra rendimento paco e rinnovo di contratto mai stato vicino, sembra uno dei più sacrificabili in casa Fiorentina, nonché uno dei più inseguiti sul mercato. Il Corriere dello Sport sottolinea la fretta che ha la Roma di mettere a punto le fasce, con il brasiliano che è uno dei preferiti di Gasperini.

Nella capitale hanno un ‘piccolissimo' problema però ed è l'assenza del Ds: a breve dovrebbe essere annunciato Tony D'Amico ma la burocrazia rallenta un po' tutto ed anche il pressing per Dodô. Anche per questo il Napoli resta in corsa, in un duello tutto al centro-sud: in entrambi i casi comunque, il brasiliano partirebbe da alternativa, di Wesley da una parte e di Di Lorenzo dall'altra.