Pedullà: "Il Napoli segue Dodô da vicino. Ecco la valutazione della Fiorentina su Gudmundsson. Miretti piace, ora..."

Il mercato della Fiorentina deve ancora entrare nel vivo; con Fabio Grosso ufficializzato di recente, il club inizia a ragionare in ottica acquisti e cessioni. Il giornalista Alfredo Pedullà, sul proprio canale YouTube, fa il punto su alcuni protagonisti viola.

“Dodô piace tanto al Napoli, ma dipende da…”

Su Dodô: “Ha il contratto in scadenza nel 2027 e sembra aver già comunicato al club di voler andare via. Le possibilità che rimanga alla Fiorentina, insomma, sono basse. Ci sono grandi conferme sull'irruzione del Napoli sul brasiliano, a maggior ragione se l'Union Saint-Gilloise non dovesse abbassare la richiesta di 25 milioni per Khalaili, principale obiettivo azzurro”.

“Gudmundsson, la Fiorentina fa le sue valutazioni. L'entourage apre a offerte”

Su Gudmundsson: “Il suo ruolo non si capisce. Per tantissimi è reputato un elemento offensivo in un 3-5-2, accanto a una prima punta come fatto ora a Firenze. Ha una valutazione tra i 15 e i 18 milioni di euro. Vedremo cosa deciderà la Fiorentina, il ragazzo non è contentissimo della stagione ma gli piace l'ambientamento in città. L'entourage prenderebbe le offerte in considerazione. Atalanta? Confermato il suo interesse, può piacere a Sarri come mezzala. Miretti? Sono maturi i tempi per una sua cessione, Fiorentina e Bologna lo continuano a osservare. Ora il ragazzo è in cerca di continuità”.