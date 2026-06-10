Il trio in bilico: il mercato della Fiorentina passa (tanto) dalle uscite. Non solo Kean...

In casa Fiorentina, come in tutto il campionato italiano, si scaldano i motori verso la fase più calda del calciomercato estivo. Fabio Paratici avrà tante situazioni da sistemare e tanti calciatori (che siano da prestito o di rientro) da gestire. E proprio dalle uscite passeranno gran parte delle esigenze e delle disponibilità di questi mesi. Tre calciatori in particolare sono i protagonisti in tal senso.

I “tre moschettieri” sacrificabili. La situazione di Kean

In primis c'è Moise Kean, la cui situazione è molto chiara. L'entourage del calciatore accetterebbe di buon grado una sua permanenza a Firenze, mentre il club deve chiarire le proprie intenzioni sul classe 2000. Oltre a lui, i potenziali partenti dell'estate dal maggior valore di mercato sono Dodô e Albert Gudmundsson.

Altri due elementi in ballo

Il brasiliano piace molto a tanti club in Serie A, in particolare alla Roma di Gasperini, che sta attendendo la definizione del nuovo direttore sportivo (D'Amico) per affondare. Resta in scia anche il Napoli, che lo tiene in considerazione come alternativa. Paratici ascolta offerte da una base di 15 milioni di euro. Anche l'islandese è un elemento potenzialmente sacrificabile e sembra sia stato offerto all'Atalanta. In questo senso, c'è attesa per l'arrivo di Sarri, il cui parere sarà decisivo. I club potrebbero poi trovare un accordo, visto anche il riscatto obbligatorio di Brescianini in gioco.