L'esperto di mercato e giornalista Alfredo Pedullà ha parlato sul proprio canale You Tube dell'addio di Palladino all'Atalanta e dell'interesse della Dea per Gudmundsson.

Su Palladino

"L'Atalanta ha semplicemente fatto ciò che aveva in mente da tempo: esonerare Palladino. L'allenatore, però, non ha accettato la proposta del club per una risoluzione consensuale pacifica. L'idea era quella di trovare un accordo a metà strada, con la Dea che non poteva pagare tutto l'ingaggio".

Su Sarri e Gudmundsson

"Di fronte al mancato accordo e alla volontà di chiudere rapidamente l'operazione per poter annunciare Sarri, l'Atalanta ha deciso di procedere con l'esonero di Palladino. Adesso la squadra sarà rivoluzionata. Tra i giocatori attenzionati c'è anche Gudmundsson della Fiorentina".