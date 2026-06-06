Tempi più o meno duri per due tra gli ex tecnici più discussi della Fiorentina recente: se per Vincenzo Italiano si sono aperte le porte della Turchia e del Besiktas, Raffaele Palladino, che sembrava a proprio agio a Bergamo fino a qualche mese fa, è ora in rotta con il club bergamasco. Al suo posto è già pronto a subentrare Sarri ma prima occorre trovare l'intesa per la risoluzione con l'ex viola.

Che però al momento non ha accettato la proposta atalantina per chiudere il rapporto e tiene un po' in sospeso il suo quasi ex club. In caso di braccio di ferro, l'Atalanta procederebbe direttamente con l'esonero, che stonerebbe però sul curriculum di Palladino.