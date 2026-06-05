FOTO - Italiano è arrivato in Turchia: inizia la nuova avventura all'estero per l'ex Fiorentina

Per l'allenatore ex Fiorentina Vincenzo Italiano è tempo di una nuova avventura, decisamente diversa dal solito. Dopo aver lasciato Firenze, il tecnico ha scelto il Bologna, club con il quale ha vinto una Coppa Italia e vissuto due competizioni europee.

Prima volta all'estero per Italiano

Poi i rapporti si sono interrotti pochi giorni fa. Sembrava tutto fatto per un suo passaggio al Napoli, eppure alla fine De Laurentiis ha virato su Massimiliano Allegri. Così è arrivata un'altra proposta, la prima esperienza all'estero: Italiano è il nuovo allenatore del Besiktas. Ed è già arrivato a Istanbul, posando con la sciarpa bianconera.

L'ex viola va in Turchia

Ecco la foto del club turco: