Dopo l'addio al Bologna, Italiano riparte dalla Turchia

Vincenzo Italiano sarà il nuovo allenatore del Besiktas. A confermarlo è il noto esperto di mercato e giornalista Fabrizio Romano, che sottolinea come la trattativa tra le parti sia chiusa.

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Dopo l'addio al Bologna, dunque, per l'ex allenatore viola si aprono le porte del campionato turco, dove firmerà un contratto importante (circa sei milioni di euro all'anno di ingaggio).

La durata

L'accordo è stato chiuso definitivamente, con Italiano che firmerà fino al 2028 con il Besiktas.