Fiorentina interessata a un giovanissimo italiano del Bayern. Passi avanti, c'è concorrenza

Qualcosa si muove in casa Fiorentina. Il club ha mosso i primi passi per un giovanissimo talento italiano che milita nel Bayern Monaco.

La Fiorentina guarda in casa… del Bayern

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, piace Guido Della Rovere. Il trequartista classe 2007 (19 anni compiuti in questo periodo, il 4 giugno) ha lasciato due anni fa la Cremonese per unirsi ai bavaresi. Il ragazzo è stato protagonista nella seconda squadra del Bayern, mettendosi in mostra anche in Youth League con l'Under 19, senza mai esordire agli ordini di Kompany - ma aggregato e convocato.

Ma occhio alla concorrenza: spunta una big italiana

La Fiorentina ha seguito a lungo Della Rovere e adesso vorrebbe acquistarlo. Il club viola ha già fatto passi in avanti incoraggianti ed è messo meglio rispetto alla concorrenza. Ma attenzione al Napoli, che ha messo il giovanissimo talento italiano nel mirino.