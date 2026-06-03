Trevisani: "De Laurentiis voleva Italiano, invece Manna si è imposto per Allegri. Una scelta poco elegante e senza alcun senso"

Sembrava tutto fatto per il passaggio di Italiano al Napoli. Invece l'ex allenatore della Fiorentina, svincolatosi dal Bologna, si è visto superare da Allegri e si trova attualmente senza panchina. Sul tema ha parlato a Cronache di Spogliatoio il telecronista Riccardo Trevisani: “Italiano è la cosa più lontana da Allegri che esista, l'esatto opposto. Si era svincolato dal Bologna per andare al Napoli, ma mentre si stava liberato Manna ha preso Allegri. Per me questa non è una cosa elegante, non è un modo giusto di fare”.

“Manna si è imposto su De Laurentiis”

Poi ha aggiunto: "Non è una scelta giusta, il Napoli con Allegri non ha alcuna futuribilità. Cosa che invece avrebbe avuto con Italiano. Il calcio a volte è in mano a gente che fa le cose in modo randomico, probabilmente Manna si è imposto su De Laurentiis, che voleva Italiano, e inoltre Allegri è stato preso a una cifra più bassa dopo che il Milan non è andato in Champions".