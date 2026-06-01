Il direttore di Sportitalia Michele Criscitiello ha scritto la sua nel suo editoriale per il sito dell'emittente televisiva anche sul momento degli allenatori in Serie A, citando anche alcuni profili vicini all'ambiente Fiorentina.

Le parole su Allegri

“Allegri è un ottimo gestore di campioni ma a livello tattico è vecchio e le sue idee sono meno innovative di molti allenatori di serie B e serie C. Non è un’offesa ma un dato di fatto. In Italia stanno emergendo i giovani per i nuovi metodi di allenamento e gestione”.

Gli altri

"Fabio Grosso, Alberto Aquilani, Ignazio Abate, Giovanni Stroppa e tanti altri. La qualità c’è ma spesso è nelle categorie inferiori o nei piccoli club che devono provare a salvarsi e i rispettivi mister non hanno la possibilità di esprimersi a pieno per paura del risultato.