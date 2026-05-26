Criscitiello: "Se il Milan vuole ripartire deve prendere Paratici, che ha preso casa a Firenze da due minuti"

Il direttore di Sportitalia Michele Criscitiello ha parlato al podcast di Aura Sport, intervenendo su Fabio Paratici, ds della Fiorentina ancora accostato alle vicende di casa Milan, dove è in atto una vera e propria rivoluzione.

Le parole di Criscitiello

"In questo momento, se il Milan vuole davvero fare una rivoluzione, deve ripartire da zero. Resterebbe Gerry Cardinale al comando, affiancato da Fabio Paratici, che ha appena preso casa a Firenze. Era già la scelta dei rossoneri lo scorso anno, ma non hanno avuto il coraggio di affondare il colpo".

Paratici l'ideale

“L’idea sarebbe quella di costruire un nuovo progetto con Paratici, Antonio Conte e Vergine. Una struttura con una catena corta e decisioni rapide. Paratici sa dove andare a prendere i giocatori: con lui il Milan potrebbe fare un mercato intelligente. Conosce bene il panorama internazionale e ha esperienza nella costruzione delle squadre. Serve proprio questo: un direttore competente, con una visione globale. Se Cardinale riesce a mettere ordine, allora il Milan può davvero ripartire”.