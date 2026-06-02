UFFICIALE: Ecco il sostituto di Italiano al Bologna. Un profilo accostato anche alla Fiorentina

Dopo la rescissione consensuale con l'ex allenatore della Fiorentina Vincenzo Italiano, il Bologna ha la sua nuova guida in panchina. Si tratta di Domenico Tedesco, che arriva dopo l'esperienza al Fenerbahce.

Accostato alla Fiorentina

Il 40enne Tedesco, di nome e di fatto, ma nato in Italia, sostituisce un allenatore italiano di nome e di fatto, ma nato in Germania (ironia della sorte), è stato anche un profilo accostato alla Fiorentina, sia in passato che più di recente. Adesso è sbarcato in Serie A, per provare a riportare il Bologna in Europa, dopo che i rossoblù sono usciti ai quarti di finale di Europa League lo scorso anno.

Il comunicato del club felsineo

Il Bologna FC 1909 comunica di aver affidato la guida tecnica della Prima Squadra a Domenico Tedesco, che ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2028 con opzione per una stagione successiva. Nato a Rossano (CS) il 12/9/1985, nel corso della sua carriera da allenatore ha lavorato nei settori giovanili di Stoccarda e Hoffenheim, quindi ha guidato Erzgebirge Aue, Schalke 04, Spartak Mosca, Lipsia, Nazionale del Belgio e Fenerbahce. Ha ottenuto un secondo e un quarto posto nella Bundesliga tedesca, un secondo posto nella Prem’er-Liga russa, ha raggiunto gli Ottavi di Finale ai Campionati Europei, e ha vinto due titoli: una Coppa di Germania (Lipsia 2021-22) e una Supercoppa di Turchia (Fenerbahce 2025). A livello di competizioni continentali, ha partecipato alla Champions League e anche all’Europa League, raggiungendo la semifinale nel 2021-22.

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